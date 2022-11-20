Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина560 мм
- Глубина570 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветголубой, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Snug, галечный серый фактурный велюр/ черный каркас
Стул Snug, серый камень фактурный велюр/ черный каркас
Стул Tycoon, светло-серый/ белый каркас
Стул Tycoon, светло-серый/ черный каркас
Стул Tycoon, серый/ черный каркас
Стул Tycoon, латте/ черный каркас
Стул Tycoon, бежевый/ белый каркас
Стул Tycoon, бежевый/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel