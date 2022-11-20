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Стул Софи - фото 1

Стул Софи

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Характеристики товара

Описание

Каркас стула выполнен из бука, сиденье и спинка с мягкой обивкой кожзаменителем. Включает накладки на ножках из ПВХ для защиты любых поверхностей от царапин и других механических повреждений, а также для усиления скольжения предметов по гладким поверхностям, паркету, плитке, ламинату, стеклу, дереву. Стул можно разместить в любом жилом помещении, от кухни и столовой до гостиной или рабочего кабинета, а также оснащения отелей, гостевых домов, кофеен.

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина590 мм
  • Длина480 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьякожзам
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.27 м3

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