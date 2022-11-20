Характеристики товара
Описание
Высота: 830 мм
Ширина: 560 мм
Глубина: 620 мм
Высота до сидения: 450 мм
Производство - Россия
Габариты упаковки: 690*630*950
Объем: 0,3
Высота: 830 мм
Ширина: 560 мм
Глубина: 620 мм
Высота до сидения: 450 мм
Производство - Россия
Габариты упаковки: 690*630*950
Объем: 0,3
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
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