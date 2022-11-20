Фотография Стул София экокожа от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул София экокожа

4.6
Оптовая цена
от 3 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул София экокожа
Стул София экокожа
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Стул София экокожа

4.6
3090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина380 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина420 мм
  • Вес5,7 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота790 мм

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость14143535Джинсовый синийДжинсовый синий0909221/08 мальборо221/08 мальбороLilacLilacMontana 273Montana 273WhiteWhiteCreamCream84846666660404ecruecruchocolatechocolate14148841412626100100
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