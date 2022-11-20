Стул София Премиум

11 оценок

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Стул София Премиум

4.4
8 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло поворотное Калипсо
Кресло поворотное Калипсо
Следующий Вешалка общественная М11
Вешалка общественная М11

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота930 мм

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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