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Стул Soft

Артикул: CH-051-603
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул на металлическом каркасе с мягкими элементами в виде подушек, обеспечивающими дополнительную мягкость.Опоры металлические (белый муар, черный муар,капучино муар).

Заказы на данную модель принимаются кратно 2 шт.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота910 мм
  • Обивкавелюр Digital Silver
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки910 мм
  • Глубина упаковки690 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки10 кг

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