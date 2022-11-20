Характеристики товара
Описание
Стул на металлическом каркасе с мягкими элементами в виде подушек, обеспечивающими дополнительную мягкость.Опоры металлические (белый муар, черный муар,капучино муар).
Заказы на данную модель принимаются кратно 2 шт.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина430 мм
- Высота910 мм
- Обивкавелюр Digital Silver
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки910 мм
- Глубина упаковки690 мм
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки10 кг