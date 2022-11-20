Стул Sorrel, бежевый велюр/ черный каркас
7 200 ₽
Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 7,2
Объем: 0.08
Скатерть Лён
Скатерть Лавандовый принт габардин
Скатерть Madrid габардин
Скатерть Rokoko Белый
Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная
Комплект для стола и стульев, светло-бежевый
Комплект для стола и стульев, жаккардовый, голубой
Стул Tintin, светло-серый велюр/ белый каркас
Стул Tintin, голубой велюр/ белый каркас
Стул Tintin, серый велюр/ черный каркас
Стул Tintin, черный велюр/ черный каркас
Стул Tintin, латте велюр/ черный каркас
Стул Tintin, бежевый велюр/ белый каркас
Стул Eames DAW красный