Характеристики товара
Описание
Стулья серии Spot, изготовлены из прочного полипропилена, благодаря чему, способны выдержать нагрузку до 150 кг. Анатомический силуэт спинки и сиденья обеспечит комфортную посадку, а оригинальная перфорация спинки является изюминкой данной модели. На нашем сайте представлены разные вариации расцветок, поэтому стулья легко впишутся в интерьер кухни, офисного помещения или же кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина580 мм
- Высота800 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес3.6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет