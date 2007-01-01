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Стул Spot красный

Артикул: CH-078-450
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья серии Spot, изготовлены из прочного полипропилена, благодаря чему, способны выдержать нагрузку до 150 кг. Анатомический силуэт спинки и сиденья обеспечит комфортную посадку, а оригинальная перфорация спинки является изюминкой данной модели. На нашем сайте представлены разные вариации расцветок, поэтому стулья легко впишутся в интерьер кухни, офисного помещения или же кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Spot красный
Стул Spot красный
8 390
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