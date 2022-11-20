Фотография Стул Стандарт зеленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Стандарт зеленый

5
Оптовая цена
от 890 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Стандарт зеленый
Стул Стандарт зеленый
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Стул Стандарт зеленый

5
890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Глубина525 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота850 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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