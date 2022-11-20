Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасагнутоклееный шпон, металл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый
Стул Винус NEW, пластиковый, черный
Стул Milan, темно-синий
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло