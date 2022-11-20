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Стул Stark, серый

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Стул Stark, бежевый

Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья серии Stark — яркое решение для стильного интерьера. Двухцветный дизайн стула со спинкой расставит акценты там, где это действительно важно. Натуральные цвета и приятная фактура стульев этой серии идеально подойдут экологичным во всех смыслах хозяевам, заботящимся как о природе, так и о своих гостях.

Мягкие сиденье и спинка стула, обитые рогожкой, создадут комфортную обстановку как в офисе, так и в жилых комнатах. А выполненная из черного пластика задняя часть спинки полюбится своей практичностью в уходе и сохранит красивый вид на долгое время. Ищете практичность и уют для своего интерьера? Лучший выбор — купить стулья Stark.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес6,2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг

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