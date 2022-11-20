Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина470 мм
- Ширина450 мм
- Высота890 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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