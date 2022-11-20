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Стул Стелла

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Характеристики товара

Описание

Каркас стула выполнен из бука, сиденье с обивкой кожзаменителя, спинка с мягкой обивкой тканью из микроволокна, бархатистая поверхность напоминает велюр. Включает накладки на ножках из ПВХ для защиты любых поверхностей от царапин и других механических повреждений, а также для усиления скольжения предметов по гладким поверхностям, паркету, плитке, ламинату, стеклу, дереву. Стул можно разместить в любом жилом помещении, от кухни и столовой до гостиной или рабочего кабинета, а также оснащения отелей, гостевых домов, кофеен.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина530 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьякожзам
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.21 м3

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