Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья45.5 мм
- Глубина сиденья45 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Диван Джина
Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа
Стол Кейт 180 складной пластиковый
Бра Virtuoz, береза с эффектом
Офисное кресло, ткань Elain синий
Стул Agnes Navy Blue/ золотой каркас
Стол раскладной Сандино
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло