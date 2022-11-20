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Стул Стенли велюр пыльно-сиреневый - фото 1Стул Стенли велюр пыльно-сиреневый - фото 2Стул Стенли велюр пыльно-сиреневый - фото 3Стул Стенли велюр пыльно-сиреневый - фото 4Стул Стенли велюр пыльно-сиреневый - фото 5Стул Стенли велюр пыльно-сиреневый - фото 6Стул Стенли велюр пыльно-сиреневый - фото 7Стул Стенли велюр пыльно-сиреневый - фото 8

Стул Стенли велюр пыльно-сиреневый

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Стул Стенли велюр серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья45.5 мм
  • Глубина сиденья45 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасасталь

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