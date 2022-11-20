Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья45.5 мм
- Глубина сиденья45 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хлоя Софт
Стол Аргей HPL
Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT
Стул LT, темный дуб
Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный
Кресло Лаунж, плетеное
Кресло Локоджо, чёрное