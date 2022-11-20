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Стул Still 4076

14 оценок
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Предыдущий товар в категории Стул Still 3901
Стул Still 3901
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Стул Still 3901

Характеристики товара

Описание

Кол-во в упаковке, шт: 2

Вес упаковки, кг: 20.4

Объем упаковки, м3: 0,83

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Основные характеристики

  • Высота845/940 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина650 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

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