Характеристики товара
Описание
Кол-во в упаковке, шт: 2
Вес упаковки, кг: 20.4
Объем упаковки, м3: 0,83
Основные характеристики
- Высота845/940 мм
- Ширина630 мм
- Глубина650 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
- Страна изготовленияРоссия
Кол-во в упаковке, шт: 2
Вес упаковки, кг: 20.4
Объем упаковки, м3: 0,83
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