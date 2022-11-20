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Стул Ститч, велюр изумрудный - фото 1Стул Ститч, велюр изумрудный - фото 2Стул Ститч, велюр изумрудный - фото 3Стул Ститч, велюр изумрудный - фото 4Стул Ститч, велюр изумрудный - фото 5Стул Ститч, велюр изумрудный - фото 6Стул Ститч, велюр изумрудный - фото 7Стул Ститч, велюр изумрудный - фото 8

Стул Ститч, велюр изумрудный

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкое прямоугольное сиденье с невысокой спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используются прочные износостойкие материалы с декором в виде ромбов. Прямые металлические черные ножки, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Изделие прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.

2 коробки / 4 шт
Габариты: 88*66*101
1короб: 88*66*54,
2короб: 55,5*55,5*47
Вес брутто: 32,9
1короб: 21,9
2короб: 11
Объем: 0,452
1короб: 0,31
2короб: 0,142

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина615 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.45 м3
  • Вес упаковки32.90 кг

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