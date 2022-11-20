Характеристики товара
Описание
Мягкое прямоугольное сиденье с невысокой спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используются прочные износостойкие материалы с декором в виде ромбов. Прямые металлические черные ножки, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Изделие прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.
2 коробки / 4 шт
Габариты: 88*66*101
1короб: 88*66*54,
2короб: 55,5*55,5*47
Вес брутто: 32,9
1короб: 21,9
2короб: 11
Объем: 0,452
1короб: 0,31
2короб: 0,142
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина530 мм
- Глубина615 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка180 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.45 м3
- Вес упаковки32.90 кг