Характеристики товара
Описание
Размеры: 53х61,5х82,5 см
Высота сиденья: 47 см
Материал: металлический каркас, вельвет
Мягкое прямоугольное сиденье с невысокой спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используются прочные износостойкие материалы с декором в виде ромбов. Прямые металлические ножки, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Изделие прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.
2 коробки / 4 шт
Габариты:
1 к. 88*66*54,
2 к. 55,5*55,5*47
Вес брутто:
1 к. 21,9 кг,
2 к. 11 кг
Объем: 1 к. 0,31, 2 к. 0,142
Основные характеристики
- Высота82,5 мм
- Высота до сиденья47 мм
- Ширина53 мм
- Глубина61,5 мм
- Вес6,9 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявельвет
- Страна изготовленияКитай
- Цветсерый