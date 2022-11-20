Стул Ститч, вельвет серый

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Характеристики товара

Описание

Размеры: 53х61,5х82,5 см

Высота сиденья: 47 см

Материал: металлический каркас, вельвет

Мягкое прямоугольное сиденье с невысокой спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используются прочные износостойкие материалы с декором в виде ромбов. Прямые металлические ножки, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Изделие прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.

2 коробки / 4 шт
Габариты:
1 к. 88*66*54,
2 к. 55,5*55,5*47
Вес брутто:
1 к. 21,9 кг,
2 к. 11 кг
Объем: 1 к. 0,31, 2 к. 0,142

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Основные характеристики

  • Высота82,5 мм
  • Высота до сиденья47 мм
  • Ширина53 мм
  • Глубина61,5 мм
  • Вес6,9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявельвет
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветсерый

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