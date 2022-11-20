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Стул Ститч велюр серый

12 оценок

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Стул Ститч велюр темно-бирюзовый

Характеристики товара

Описание

Мягкое прямоугольное сиденье с невысокой спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используются прочные износостойкие материалы с декором в виде ромбов. Прямые металлические черные ножки, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Изделие прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.

1 короб / 4шт

Габариты: 89*66*57

Вес брутто: 31,000

Объем: 0,335

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина635 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

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