Характеристики товара
Описание
Варианты исполнения: Фанера: серый ясень, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге
Основные характеристики
- Материал каркасадерево
- Цветсерый
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Варианты исполнения: Фанера: серый ясень, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге
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