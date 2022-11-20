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Стул-стремянка Сува - фото 1Стул-стремянка Сува - фото 2

Стул-стремянка Сува

Артикул: CH-051-676
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Варианты исполнения: Фанера: серый ясень, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

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