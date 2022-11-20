Характеристики товара
Описание
Знаменитый образец современного дизайна в стиле минимализм. Дизайнеры и декораторы с неизменным успехом используют стул Style DSW в гостиных, кухнях, кабинетах, детских комнатах, на террасах и в публичных помещениях. Эта простая, но тщательно продуманная модель подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек.
Благодаря сочетанию пластика с металлом и деревом изделие органично вписывается практически в любую среду, делая обстановку более естественной и «живой». Еще одно достоинство модели – удобная для обеденного стола высота, что позволяет использовать их в кафе и ресторанах.
Разрешенная нагрузка до 100 кг
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 52*46*48
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,116
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Высота815 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Глубина530 мм
- Вес3.4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяпластик
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки16 кг