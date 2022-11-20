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Стул Style DSW серо-зеленый, деревянные ножки x4 - фото 1Стул Style DSW серо-зеленый, деревянные ножки x4 - фото 2Стул Style DSW серо-зеленый, деревянные ножки x4 - фото 3Стул Style DSW серо-зеленый, деревянные ножки x4 - фото 4Стул Style DSW серо-зеленый, деревянные ножки x4 - фото 5Стул Style DSW серо-зеленый, деревянные ножки x4 - фото 6Стул Style DSW серо-зеленый, деревянные ножки x4 - фото 7

Стул Style DSW серо-зеленый, деревянные ножки x4

13 оценок
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Стул Style DSW серо-зеленый, деревянные ножки
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Стул Style DSW серо-зеленый, деревянные ножки

Характеристики товара

Описание

Знаменитый образец современного дизайна в стиле минимализм. Дизайнеры и декораторы с неизменным успехом используют стул DSW в гостиных, кухнях, кабинетах, детских комнатах, на террасах и в публичных помещениях. Эта простая, но тщательно продуманная модель подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек.

Благодаря сочетанию пластика с металлом и деревом изделие органично вписывается практически в любую среду, делая обстановку более естественной и «живой». Еще одно достоинство модели – удобная для обеденного стола высота, что позволяет использовать их в кафе и ресторанах.

ОТГРУЗКА КРАТНО 4


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Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес3.4 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки17.65 кг

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