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Стул Sulay

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ткань мебельная Тедди В создании стула исключительную роль играло высокое качество и тактильность материала обивки – мебельная ткань Тедди отвечает всем современным требованиям – исключительная прочность и износостойкость показывает более 100 000 циклов. Огромный выбор цветовых решений от припыленных пастельных оттенков до кричаще ярких тонов. Возможно изготовление из эко кожи, что придаст более изысканый вид.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Глубина450 мм
  • Цветкрасный

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