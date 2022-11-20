Характеристики товара
Описание
Ткань мебельная Тедди В создании стула исключительную роль играло высокое качество и тактильность материала обивки – мебельная ткань Тедди отвечает всем современным требованиям – исключительная прочность и износостойкость показывает более 100 000 циклов. Огромный выбор цветовых решений от припыленных пастельных оттенков до кричаще ярких тонов. Возможно изготовление из эко кожи, что придаст более изысканый вид.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Глубина450 мм
- Цветкрасный