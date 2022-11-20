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Стул SVEN салатовый x2

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Характеристики товара

Описание

Комплект из двух стульев. Обеденный стул SVEN подходит для оформления интерьеров закрытых помещений (столовых, кухонь, гостиных) в квартирах, частных домах, на предприятиях общественного питания.

Основа стула, ножки и спинка изготовлены из массива гевеи, выполненном в цвете беленого дуба. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры.

Мягкое сидение обеспечивает удобную посадку. Обивка выполнена из плотной натуральной ткани. Спинка стула повторяет анатомические изгибы тела, позволяя принимать естественную, не утомляющую позу.

Благодаря устойчивости массива гевеи к воздействию влаги и перепаду температур стул подходит для эксплуатации в разных типах помещений: на кухне и даче, в столовых и гостиных.
Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики.
Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства гостиных, столовых, кухонь в экостиле.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина550 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый, белый
  • Страна изготовленияМалайзия

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