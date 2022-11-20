Характеристики товара
Описание
Комплект из двух стульев. Обеденный стул SVEN подходит для оформления интерьеров закрытых помещений (столовых, кухонь, гостиных) в квартирах, частных домах, на предприятиях общественного питания.
Основа стула, ножки и спинка изготовлены из массива гевеи, выполненном в цвете беленого дуба. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры.
Мягкое сидение обеспечивает удобную посадку. Обивка выполнена из плотной натуральной ткани. Спинка стула повторяет анатомические изгибы тела, позволяя принимать естественную, не утомляющую позу.
Благодаря устойчивости массива гевеи к воздействию влаги и перепаду температур стул подходит для эксплуатации в разных типах помещений: на кухне и даче, в столовых и гостиных.
Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики.
Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства гостиных, столовых, кухонь в экостиле.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина420 мм
- Глубина550 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветзеленый, белый
- Страна изготовленияМалайзия