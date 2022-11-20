Стул Такер полубарный, морилка черная

13 оценок

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Стул Такер полубарный, морилка черная

4.4
6 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стул Такер полубарный,
морилка черная

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал каркасадерево

Выполненные заказы

Стул Такер полубарный, цвет каркаса-чёрная морилка
Стул Такер полубарный, цвет каркаса-чёрная морилкаСтул Такер полубарный, цвет каркаса-чёрная морилкаСтул Такер полубарный, цвет каркаса-чёрная морилка
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