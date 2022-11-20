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Стул Такеши

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Характеристики товара

Описание

Материал: массив бука

Вес: 12 кг

Высота: 750 мм

Ширина: 450 мм

Глубина: 450 мм

Высота до сидения: 450 мм

Производство Россия

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