Характеристики товара
Описание
Материал: массив бука
Вес: 12 кг
Высота: 750 мм
Ширина: 450 мм
Глубина: 450 мм
Высота до сидения: 450 мм
Производство Россия
Материал: массив бука
Вес: 12 кг
Высота: 750 мм
Ширина: 450 мм
Глубина: 450 мм
Высота до сидения: 450 мм
Производство Россия
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