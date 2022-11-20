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Стул Талавера, белый - фото 1

Стул Талавера, белый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Талавера - cтильный представитель скандинавского дизайна.

Благодаря оптимальному сочетанию комфорта и красоты являетя эффектным акцентом для современного интерьера жилого помещения, офиса или кафе.

Стул имеет удобное глубокое сиденье, оригинальной формы с закругленными кромками и отстрочкой в виде ромбов.

Материал сиденья Полиуретан - плотный и долговечный , он безопасен для использования в семьях с детьми: не выделяет токсинов и вредных веществ.

Для ухода за стульями рекомендуем использовать мягкие чистящие средства, сухую чистку.

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки270 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка140
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке10 шт
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