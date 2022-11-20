Характеристики товара
Описание
Стул Талавера - cтильный представитель скандинавского дизайна.
Благодаря оптимальному сочетанию комфорта и красоты являетя эффектным акцентом для современного интерьера жилого помещения, офиса или кафе.
Стул имеет удобное глубокое сиденье, оригинальной формы с закругленными кромками и отстрочкой в виде ромбов.
Материал сиденья Полиуретан - плотный и долговечный , он безопасен для использования в семьях с детьми: не выделяет токсинов и вредных веществ.
Для ухода за стульями рекомендуем использовать мягкие чистящие средства, сухую чистку.
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки270 мм
- Ширина480 мм
- Глубина450 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка140
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке10 шт