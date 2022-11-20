Товар в корзине. Перейти
Стул Талавера, серый - фото 1Стул Талавера, серый - фото 2

Стул Талавера, серый

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Topas, велюр чёрный Velutto 34, органика белая
Стул Topas, велюр чёрный Velutto 34, органика белая
Следующий Стул Талавера, чёрный
Стул Topas, велюр чёрный Velutto 34, органика белая

Характеристики товара

Описание

Стул Талавера - стильный представитель скандинавского дизайна.Благодаря оптимальному сочетанию комфорта и красоты является эффектным акцентом для современного интерьера жилого помещения, офиса или кафе.

Стул имеет удобное мягкое сиденье, оригинальной формы с закругленными кромками и строчкой в виде ромбов.

Материал сиденья - ткань Рогожка, плотный и долговечный , он безопасен для использования в семьях с детьми: не выделяет токсинов и вредных веществ.

Для ухода за стульями рекомендуем использовать мягкие чистящие средства, сухую чистку.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки270 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьярогожка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке10 шт

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Талавера, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Талавера, чёрный

В наличии 320 шт.
Настоящее фото товара Стул Талавера, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Стул Талавера, белый

В наличии 390 шт.
Стул Дартфорд, серыйНастоящее фото товара Стул Дартфорд, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
11

Стул Дартфорд, серый

В наличии 390 шт.
Настоящее фото товара Стул Дартфорд, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
5

Стул Дартфорд, бежевый

В наличии 180 шт.
Стул Клатен, белыйНастоящее фото товара Стул Клатен, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
8

Стул Клатен, белый

В наличии 480 шт.
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневаяНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
6

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка графитНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка графит, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
5

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка графит

В наличии 30 шт.
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленаяНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
13

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая

В наличии 20 шт.
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка сераяНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
15

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка серая

В наличии 14 шт.
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжеваяНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
9

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван из ротанга угловой Агирре, белый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
8

Диван из ротанга угловой Агирре, белый

Стул Флекс велюр черныйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Флекс велюр черный

В наличии 73 шт.
Основание для стола Лаурел, хром лакНастоящее фото товара Основание для стола Лаурел, хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
12

Основание для стола Лаурел, хром лак

Комод WoontedНастоящее фото товара Комод Woonted, произведённого компанией ChiedoCover
109 590
Оптовая цена
14

Комод Woonted

Диван с высокой спинкой ТорнНастоящее фото товара Диван с высокой спинкой Торн, произведённого компанией ChiedoCover
от63 290
Оптовая цена
10

Диван с высокой спинкой Торн

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортораНастоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
13

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

Другие товары из разделамягкие стулья
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка розоваяНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
10

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка розовая

В наличии 30 шт.
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка желтаяНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
8

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка желтая

В наличии 30 шт.
Стул Марк на крутящемся основанииНастоящее фото товара Стул Марк на крутящемся основании, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
12

Стул Марк на крутящемся основании