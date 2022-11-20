Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина530 мм
- Глубина610 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки7.60 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул КАБРИОЛЬ 14
Стул Gabi LUX велюр бежевый
Стул Орегон, золото, корона красная
Стул Oliver Square велюр светло-серый
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Складной стул Трансформер синий
Стул Eames Черный