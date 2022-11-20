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Стул Танго велюр кремовый

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку, а износостойкая велюровая обивка не требует особого ухода.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина505 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки17 кг

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