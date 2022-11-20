Стул Танго, велюр синий
7 990 ₽9 990 ₽
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 80*55*63 см
Вес брутто: 17 кг
Объем: 0,28
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