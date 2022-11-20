Стул Танго, велюр синий

15 оценок

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Стул Танго, велюр синий

4.4
7 990 ₽9 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 80*55*63 см

Вес брутто: 17 кг

Объем: 0,28

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Основные характеристики

  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметаллл
  • Вес7,5 кг
  • Материал сиденьявелюр

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