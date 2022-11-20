Характеристики товара
Описание
Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку, а износостойкая велюровая обивка не требует особого ухода.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья505 мм
- Ширина505 мм
- Глубина600 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес7.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Вес упаковки17 кг