Характеристики товара
Описание
1 коробка / 2 шт
Габариты: 58*49*74
Вес брутто: 11,6 кг
Объем: 0,210
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Ширина530 мм
- Глубина490 мм
- Вес4.95 кг
- Цветзеленый, бежевый
1 коробка / 2 шт
Габариты: 58*49*74
Вес брутто: 11,6 кг
Объем: 0,210
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