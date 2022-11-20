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Стул Tariq, оливковый, дер. ножки - фото 1Стул Tariq, оливковый, дер. ножки - фото 2Стул Tariq, оливковый, дер. ножки - фото 3Стул Tariq, оливковый, дер. ножки - фото 4Стул Tariq, оливковый, дер. ножки - фото 5Стул Tariq, оливковый, дер. ножки - фото 6Стул Tariq, оливковый, дер. ножки - фото 7

Стул Tariq, оливковый, дер. ножки

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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт

Габариты: 58*49*74

Вес брутто: 11,6 кг

Объем: 0,210

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Основные характеристики

  • Высота845 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес4.95 кг
  • Цветзеленый, бежевый

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