Стул Текс, бежевый

14 оценок

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Стул Текс, бежевый

4.2
3 890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасахромированное покрытие
  • Материал сиденьякожзам
  • Страна изготовленияРоссия

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Чехол 100 PremiumНастоящее фото товара Чехол 100 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
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11

Чехол 100 Premium

Чехол 43, съемная обивка для стулаНастоящее фото товара Чехол 43, съемная обивка для стула, произведённого компанией ChiedoCover
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12

Чехол 43, съемная обивка для стула

Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79011
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7

Подстолье чугунное Марко КР

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1226, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
9

Подстолье чугунное 1226

В наличии 30 шт.
Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Подстолье Наполи, произведённого компанией ChiedoCover
12 220
Оптовая цена
10

Подстолье Наполи

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 400 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Кьявари Синий, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый

Стул Tolix Wood полубарный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
7 19021
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Tolix Wood полубарный серебристый

В наличии 100 шт.
Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
12

Стул Кантри

Настоящее фото товара Стул Era T с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
9

Стул Era T с пюпитром

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
7

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 150
9

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепонеНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от4 550
14

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 79011
7 590 ₽Оптовая цена
10

Подстолье чугунное Марко КР, красный

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
11

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый

Стул Хит 20мм - золото, Старт серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, Старт серый

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99012
3 390 ₽
19

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
6

Стол Лидер 1, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2909
4 690 ₽
5

Стол Лидер 2, орех, каркас - золото

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9908
5 390 ₽
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Стол Лидер 5, венгеНастоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
19

Стол Лидер 5, венге

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
93

Стол Лидер 9, белый

Стул Eames Мини детский, голубойНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
2 99026
3 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames Мини детский, голубой

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Браун 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
9

Стул Браун 20мм

Стул Наполеон Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
12

Стул Наполеон Коричневый, деревянный

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
10

Стол Лофт-6

Стул Tolix Soft барный СеребристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Soft барный Серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Arms Soft барный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Arms Soft барный серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
107Хит

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
14

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
15

Стул Dystopia Филетовый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Стул Лили Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
7

Стул Кристалл Черный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Кристалл Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
14

Стул Кристалл Желтый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
12

Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Голубой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
15

Стул Паризьен Голубой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Феникс Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

Стул Квини, синийНастоящее фото товара Стул Квини, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Квини, синий

Стул НиццаНастоящее фото товара Стул Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
14

Стул Ницца

Стул Ницца с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Ницца с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена
10

Стул Ницца с подлокотниками

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
11

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
8

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
7

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Чехол 52 на стул Кьявари, розовыйНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от580
5

Чехол 52 на стул Кьявари, розовый

Чехол Е08 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е08 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от6506
690 ₽
10

Чехол Е08 на стул Eames

Стул Валенсия, бархат, оливковыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
9

Стул Валенсия, бархат, оливковый

Стул Валенсия Винтаж серыйНастоящее фото товара Стул Валенсия Винтаж серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Валенсия Винтаж серый

В наличии 100 шт.
Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Порше черныйНастоящее фото товара Стул барный Порше черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Порше черный

В наличии 76 шт.
Стул барный Бентли, белыйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Бентли, белый

В наличии 100 шт.
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стул барный Малави черныйНастоящее фото товара Стул барный Малави черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Малави черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Купер белыйНастоящее фото товара Стул барный Купер белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Купер белый

В наличии 100 шт.
Стул барный Купер коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Купер коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Купер коричневый

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
8

Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас

Настоящее фото товара Стул Рамона, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
6

Стул Рамона, темно-коричневый

Табурет Лофт-12 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-12 барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Скамья Лофт-12Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
15

Скамья Лофт-12

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Стул СильвияНастоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
7

Стул Сильвия

Стул СтандартНастоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена
9

Стул Стандарт

Стул Eames DSR красныйНастоящее фото товара Стул Eames DSR красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
13

Стул Eames DSR красный

Стул Eames голубой