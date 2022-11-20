Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина410 мм
- Глубина510 мм
- Материал сиденьякожзам
- Страна изготовленияРоссия
- Цветбежевый, черный
Стол Лидер 3
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стол Лидер 6
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Чехол 01 белый
Чехол 08 белый
Чехол 08 цветной
Чехол 54, журавинка
Чехол для стола 01
Чехол для стола 03
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 11
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Чехол 44
Чехол 34
Чехол 13
Чехол 14
Чехол 55, журавинка
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 32, журавинка
Чехол 40
Чехол 57, журавинка
Чехол 59
Чехол для стола 10
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Дания 25мм
Стул Азия 25мм
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стол Лидер 7
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Eames Прозрачный
Чехол Евро, журавинка
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стол складной Монифит
Складной стол Виктория 180
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Секция стульев 01
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Кьявари морилка Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Патрик 20мм с подлокотниками
Чехол для стола 17
Чехол 84 Premium с карманом для подушки
Чехол 88 Premium
Чехол 92 Premium
Чехол 41, журавинка
Чехол для стола 15
Чехол для стола 20
Чехол 39 универсальный
Боди 25мм - алюминиевый каркас
Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Чехол 101
Чехол 103
Чехол 104
Чехол 106
Чехол 107
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Комплект подушек для стула
Чехол 43, съемная обивка для стула
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Диван-кушетка Рекамье
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Tolix Оранжевый глянцевый
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стол пластиковый квадратный
Стул Чип
Стул Бостон 20мм
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стул Eames Темно-серый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стол Лофт-7
Стул Tolix Красный глянцевый
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Бабел, белый с белой вставкой
Стул Бабел, черный с черной вставкой
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Ницца
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Ницца, красный
Стул Ницца с подлокотниками
Стул Космос, серый ПУ
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол 52 на стул Кьявари, красный
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Порше белый
Стул барный Порше черный
Стул Laval, серебристый
Стул барный Бентли, белый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Малави черный
Стул Консек барный, серый
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Слинг барный, черный
Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас
Стул Лофт-11 Н барный
Стул Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-12 НМ
Кресло Изо G
Стул Изо Net