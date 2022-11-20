Стул Текс, бежевый, черные ножки

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал сиденьякожзам
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветбежевый, черный

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14

Комплект подушек для стула

Чехол 43, съемная обивка для стулаНастоящее фото товара Чехол 43, съемная обивка для стула, произведённого компанией ChiedoCover
от990
12

Чехол 43, съемная обивка для стула

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Диван-кушетка РекамьеНастоящее фото товара Диван-кушетка Рекамье, произведённого компанией ChiedoCover
от46 000
Оптовая цена
12

Диван-кушетка Рекамье

Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
15

Стул Кьявари Белый, пластиковый

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

Стул Кьявари Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Стул Tolix Оранжевый глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Оранжевый глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
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Стул Tolix Оранжевый глянцевый

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Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
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Оптовая цена
13

Стул Стандарт с пюпитром

Стул Изо с пюпитром, красныйНастоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
7

Стул Изо с пюпитром, красный

Настоящее фото товара Стол пластиковый квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
15

Стол пластиковый квадратный

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Бостон 20ммНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
7

Стул Бостон 20мм

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серыйНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89021
2 390 ₽
52

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синийНастоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
9

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
7

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
80Хит

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
9

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
13

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото

Стул Eames Темно-серыйНастоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
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2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, Старт серый

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
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Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99012
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19

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99012
3 390 ₽
6

Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69016
3 190 ₽
93

Стол Лидер 9, D80см, белый

В наличии 100 шт.
Стул Наполеон Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
129Хит

Стул Наполеон Серебро, деревянный

Стул Наполеон Зеленый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
7

Стул Наполеон Зеленый, деревянный

Стул Наполеон Красный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
7

Стул Наполеон Красный, деревянный

Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Лофт-7

Стул Tolix Красный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Красный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix барный Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Tolix барный Белый глянцевый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
14

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
107Хит

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Бабел, белый с белой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
13

Стул Бабел, белый с белой вставкой

В наличии 58 шт.
Настоящее фото товара Стул Бабел, черный с черной вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
9

Стул Бабел, черный с черной вставкой

В наличии 79 шт.
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
15

Стул Dystopia Филетовый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена
12

Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
6

Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
9

Стул Во Фиолетовый, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул НиццаНастоящее фото товара Стул Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
14

Стул Ницца

Стул Квини, розовыйНастоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Стул Квини, розовый

В наличии 4 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
6

Стул Квини, серый

Настоящее фото товара Стул Ницца, красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
15

Стул Ницца, красный

Стул Ницца с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Ницца с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена
10

Стул Ницца с подлокотниками

Стул Космос, серый ПУНастоящее фото товара Стул Космос, серый ПУ, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Космос, серый ПУ

В наличии 72 шт.
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
6

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый

Чехол 01 на стул Кьявари, синийНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 01 на стул Кьявари, синий

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Чехол 52 на стул Кьявари, красныйНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от590
13

Чехол 52 на стул Кьявари, красный

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Порше белыйНастоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Порше белый

В наличии 6 шт.
Стул барный Порше черныйНастоящее фото товара Стул барный Порше черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Порше черный

В наличии 80 шт.
Стул Laval, серебристыйНастоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Стул Laval, серебристый

Стул барный Бентли, белыйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99039
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Бентли, белый

В наличии 100 шт.
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стул барный Малави черныйНастоящее фото товара Стул барный Малави черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Малави черный

В наличии 100 шт.
Стул Консек барный, серыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
12

Стул Консек барный, серый

Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
5

Стул Консек барный, мягкий, серый

Стул Слинг барный, черныйНастоящее фото товара Стул Слинг барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Слинг барный, черный

Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
8

Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас

Стул Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11 Н барный

Стул Лофт-12 Н барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Стул Лофт-12 Н барный

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-12 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-12 барный с подножкой

Табурет Лофт-12 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Табурет Лофт-12 Н барный

Табурет Лофт-12 НМНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
9

Табурет Лофт-12 НМ

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Стул Самба с пюпитром