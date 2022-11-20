Стул Текс, каркас черный / микровелюр капучино

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Стул Текс, каркас черный / микровелюр капучино

5
2 990 ₽
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Стул Текс, крем
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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Оптовая цена
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Стул Наполеон Белый, пластиковый

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Оптовая цена
5

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4 490
Оптовая цена
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Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый

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Оптовая цена
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Стул Бостон 20мм

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14

Комплект стульев Eames бежевый x4

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от2 590
12

Стол Лидер 4, уличный из реек

Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
7

Подстолье чугунное Марко, зеленый

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
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Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый

Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
15

Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый

Стул Хит 20мм - золото, Старт красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
15

Стул Хит 20мм - золото, Старт красный

Стул Хит 20мм - золото, Сабо черныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
12

Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный

Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
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Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
6

Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
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Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
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10

Стол Лофт-6

Стул Tolix Wood барный Красный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый

В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
14

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
11

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
15

Стул Dystopia Филетовый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
18 190
Оптовая цена
7

Стул Кристалл Черный, пластиковый

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Кристалл Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Голубой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
15

Стул Паризьен Голубой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
6

Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый

Стул Феникс Черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
5

Стул Феникс Черный, пластиковый

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Венера, вельвет цвет шампаньНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover
9 99010
10 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Венера, вельвет цвет шампань

Стул Феникс Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

Стул НиццаНастоящее фото товара Стул Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
14

Стул Ницца

Настоящее фото товара Стул Ницца, красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
15

Стул Ницца, красный

Чехол Е07 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от4107
440 ₽
6

Чехол Е07 на стул Eames

Стул барный Оскар, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Оскар, вельвет серый

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул барный Валенсия, голубойНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
13

Стул барный Валенсия, голубой

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Валенсия, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
15

Стул барный Валенсия, бежевый

В наличии 100 шт.
Стул барный Валенсия, небесно-голубойНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия, небесно-голубой

Стул Laval, серебристыйНастоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Стул Laval, серебристый

Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас