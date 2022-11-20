Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино

7 оценок

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Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино

4.1
2 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Текс, синий
Стул Текс, синий
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Стул Текс, бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьякожзам
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 740
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 600
15

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 700
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Подстолье чугунное Верона КРНастоящее фото товара Подстолье чугунное Верона КР, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
135Хит

Подстолье чугунное Верона КР

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1024, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена
14

Подстолье чугунное 1024

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4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99024
9 190 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 400 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Кьявари Синий, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Кьявари Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Стул Изо с пюпитром, красныйНастоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
7

Стул Изо с пюпитром, красный

Стул РольфНастоящее фото товара Стул Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена
15

Стул Рольф

Стул Раунд 20ммНастоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79017
2 150 ₽
14

Стул Раунд 20мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый аршНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от2 300
12

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
7

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый

Настоящее фото товара Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
8

Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный

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от5 550
80Хит

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 750
9

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепонеНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от4 250
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Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

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12

Стол Лидер 4, уличный из реек

Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранникНастоящее фото товара Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
15

Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник

Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
15

Подстолье чугунное Марко, красный

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
6

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый

Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
15

Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый

Стул Хит 20мм - золото, Старт серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, Старт серый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
19

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
6

Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8903
3 990 ₽
15

Стол Лидер 2, белый

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4903
4 590 ₽
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Стул Наполеон Красный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
7

Стул Наполеон Красный, деревянный

Стул Tolix Wood барный Красный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый

В наличии 99 шт.
Стул Tolix барный Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
11

Стул Tolix барный Белый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix барный Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
11

Стул Tolix барный Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
13

Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
107Хит

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
11

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Бабел, белый с белой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
13

Стул Бабел, белый с белой вставкой

Настоящее фото товара Стул Бабел, черный с черной вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
9

Стул Бабел, черный с черной вставкой

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
15

Стул Dystopia Филетовый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Стул Лили Красный, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
18 190
Оптовая цена
7

Стул Кристалл Черный, пластиковый

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Кристалл Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
12

Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Голубой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
15

Стул Паризьен Голубой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый