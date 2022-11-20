Стул Текс, серая экокожа / серый каркас

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Стул Текс, серая экокожа / серый каркас

5
3 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Текс, белый
Стул Текс, белый
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Стул Текс, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасахромированное покрытие
  • Материал сиденьякожзам
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Кьявари Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 27 шт.
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Стул Tolix барный голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
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Стул Tolix барный голубой матовый

В наличии 100 шт.
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Оптовая цена
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16

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
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Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепонеНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от4 550
14

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

Стул Eames КрасныйНастоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames Красный

В наличии 100 шт.
Стул Eames Темно-серыйНастоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Eames Темно-серый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99012
3 390 ₽
19

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99012
3 390 ₽
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Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
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Стол Лидер 1, кромка ПВХ

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Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте

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100Хит

Стул Наполеон Золото, деревянный

Стул Наполеон Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
129Хит

Стул Наполеон Серебро, деревянный

Стул Наполеон Красный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
7

Стул Наполеон Красный, деревянный

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

Стул Tolix Soft полубарный Черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49011
9 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood барный Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 49011
9 490 ₽Оптовая цена
8

Стул Tolix Wood барный Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
107Хит

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
14

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Бабел, черный с серой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
15

Стул Бабел, черный с серой вставкой

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Кристалл Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
14

Стул Кристалл Желтый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
12

Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
6

Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
8

Стул Феникс Желтый, пластиковый

Стул Феникс Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 48 шт.
Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
12

Стул Ницца барный

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
6

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый

Чехол 01 на стул Кьявари, желтыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
5

Чехол 01 на стул Кьявари, желтый

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
11

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый

Чехол 01 на стул Кьявари, синийНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от440
11

Чехол 01 на стул Кьявари, синий

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
6

Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки

Чехол Е08 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е08 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от6506
690 ₽
10

Чехол Е08 на стул Eames

Стул Валенсия, зеленыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Валенсия, зеленый

В наличии 100 шт.
Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Либерти бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
6

Стул барный Либерти бежевый

В наличии 31 шт.
Стул барный Порше белыйНастоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Порше белый

В наличии 26 шт.
Стул Laval, серебристыйНастоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Стул Laval, серебристый

Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, уличный из реек, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
10

Стол Симбиоз №21, уличный из реек, круглый

Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
8

Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Стул КветаНастоящее фото товара Стул Квета, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
9

Стул Квета

Стул Самба с пюпитромНастоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
6

Стул Самба с пюпитром

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Стул Eames DSR красныйНастоящее фото товара Стул Eames DSR красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
13

Стул Eames DSR красный

Стул Eames голубойНастоящее фото товара Стул Eames голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames голубой

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Стул барный Хай-Тек черныйНастоящее фото товара Стул барный Хай-Тек черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Хай-Тек черный

В наличии 99 шт.
Стул BiancaНастоящее фото товара Стул Bianca, произведённого компанией ChiedoCover
15 89037
24 970 ₽Оптовая цена
15

Стул Bianca

Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Прайм экокожа коричневый

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Гаузи с деревянными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
14

Стул Гаузи с деревянными ножками

Стул Дублин винныйНастоящее фото товара Стул Дублин винный, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
10

Стул Дублин винный

В наличии 76 шт.
Стул Кьявари Антик, деревянный Настоящее фото товара Стул Кьявари Антик, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
6

Стул Кьявари Антик, деревянный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Пламя, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
6

Стул Кьявари Пламя, деревянный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес