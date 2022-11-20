Стул Teramo, бежевый велюр/ черный каркас
5 500 ₽
Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 1 кор
Вес брутто: 6
Объем: 0.074
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