Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина510 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки300 мм
- Вес3.2 кг
- Материалпластик
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
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