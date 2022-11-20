Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе
«фотографии
покупателей».
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 76*67*48
Вес брутто: 20,200
Объем: 0,240
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Стул обеденный Шанель прозрачный
Стул Halmar verdi, белый
Стул Браун 25мм
Стул Beetle серый
Стул Эдвин экокожа белый
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный