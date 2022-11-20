Стул Тейлор, велюр травяной

15 оценок

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Стул Тейлор, велюр травяной

4.6
5 490 ₽6 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Тейлор, велюр серый
Стул Тейлор, велюр серый
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Стул Тейлор, велюр черный

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 76*67*48

Вес брутто: 20,200

Объем: 0,240

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Основные характеристики

  • Глубина540 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота825 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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