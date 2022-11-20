Фотография Стул Thunder Dark Blue от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Thunder Dark Blue

4.6
Оптовая цена
от 9 900 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Thunder Dark Blue
Стул Thunder Dark Blue
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Стул Thunder Dark Blue

4.6
9900 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес10.7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота900 мм

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