Стул Tintin, черный велюр/ черный каркас
5 350 ₽
Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 1 кор
Вес брутто: 4.7
Объем: 0.054
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