Стул Tintin, черный велюр/ черный каркас

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Tintin, черный велюр/ черный каркас

4.5
5 350 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Tintin, серый велюр/ черный каркас
Стул Tintin, серый велюр/ черный каркас
Следующий Стул Tintin, латте велюр/ черный каркас
Стул Tintin, латте велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 1 кор

Вес брутто: 4.7

Объем: 0.054

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Высота810 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

С этим товаром покупают

Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
45017
540 ₽Оптовая цена
11

Скатерть Габардин, прямоугольная

Скатерть DecoНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть Deco

Настоящее фото товара Скатерть Jessalyn beige жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
13

Скатерть Jessalyn beige жаккард

Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Дорожка для стола, матиНастоящее фото товара Дорожка для стола, мати, произведённого компанией ChiedoCover
от420
Оптовая цена
14

Дорожка для стола, мати

Дорожка для стола, журавинкаНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от330
Оптовая цена
15

Дорожка для стола, журавинка

Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, цветочный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
14

Комплект для стола и стульев, цветочный

Другие товары из раздела

Стул Tintin, бежевый велюр/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Tintin, бежевый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 350
Оптовая цена
10

Стул Tintin, бежевый велюр/ белый каркас

Стул Tintin, розовый велюр/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Tintin, розовый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 350
Оптовая цена
15

Стул Tintin, розовый велюр/ белый каркас

Стул Tintin, синий велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Tintin, синий велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 350
Оптовая цена
7

Стул Tintin, синий велюр/ черный каркас

Стул Дилан, бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Дилан, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 250
Оптовая цена
11

Стул Дилан, бежевый велюр/ черный каркас

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69011
2 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.