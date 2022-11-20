Стул Tintin, голубой велюр/ белый каркас

8 оценок

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Стул Tintin, голубой велюр/ белый каркас

4.2
5 350 ₽
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Стул Tintin, светло-серый велюр/ белый каркас
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 1 кор

Вес брутто: 4.7

Объем: 0.054

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Основные характеристики

  • Цветголубой
  • Высота810 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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