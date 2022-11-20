Стул Tintin, серый велюр/ черный каркас

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Tintin, серый велюр/ черный каркас

4.7
5 350 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Tintin, голубой велюр/ белый каркас
Стул Tintin, голубой велюр/ белый каркас
Следующий Стул Tintin, черный велюр/ черный каркас
Стул Tintin, черный велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 1 кор

Вес брутто: 4.7

Объем: 0.054

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Высота810 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

С этим товаром покупают

Скатерть DecoНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть Deco

Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от510
Оптовая цена
14

Скатерть Сатин

Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Лавандовый принт габардин

Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
10

Скатерть Breakfast in paris габардин

Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Дорожка для стола, габардинНастоящее фото товара Дорожка для стола, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
7

Дорожка для стола, габардин

Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, цветочный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
14

Комплект для стола и стульев, цветочный

Другие товары из раздела

Стул Tintin, латте велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Tintin, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 350
Оптовая цена
9

Стул Tintin, латте велюр/ черный каркас

Стул Tintin, бежевый велюр/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Tintin, бежевый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 350
Оптовая цена
10

Стул Tintin, бежевый велюр/ белый каркас

Стул Tintin, розовый велюр/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Tintin, розовый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 350
Оптовая цена
15

Стул Tintin, розовый велюр/ белый каркас

Стул Tintin, синий велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Tintin, синий велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 350
Оптовая цена
7

Стул Tintin, синий велюр/ черный каркас

Стул Дилан, бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Дилан, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 250
Оптовая цена
11

Стул Дилан, бежевый велюр/ черный каркас

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 72 шт.