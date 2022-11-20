Стул TINTIN зеленый

8 оценок

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Стул TINTIN зеленый

4.8
5 350 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стул TINTIN зеленый
Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./1 кор

Высота (см) 81
Ширина (см) 40
Длина (см) 45
Количество мест 0,25
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 40
Глубина стула (см) 45
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 81
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 4,7
Объем (м3) 0,054
Материал сиденья Ткань
Цвет сиденья Зеленый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина450 мм
  • Длина480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина400 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота810 мм
  • Объём упаковки0.054 м3

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