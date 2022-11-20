Стул TINTIN зеленый
Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 81
Ширина (см) 40
Длина (см) 45
Количество мест 0,25
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 40
Глубина стула (см) 45
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 81
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 4,7
Объем (м3) 0,054
Материал сиденья Ткань
Цвет сиденья Зеленый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул ДИЛАН серо-голубой
Стул ДИЛАН темно-бежевый
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)