Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина430 мм
- Глубина460 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки3.90 кг
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