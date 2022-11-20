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Стул Тиват

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки3.90 кг

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