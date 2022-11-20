Характеристики товара
Описание
Упаковка
4 в коробке,
Объем 0,25м3 ,
вес 17,8 кг
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина420 мм
- Вес3.9 кг
- Материалпластик
- Цветбелый
Упаковка
4 в коробке,
Объем 0,25м3 ,
вес 17,8 кг
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