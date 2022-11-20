Товар в корзине. Перейти
Стул Toby, пластиковый белый - фото 1Стул Toby, пластиковый белый - фото 2Стул Toby, пластиковый белый - фото 3Стул Toby, пластиковый белый - фото 4

Стул Toby, пластиковый белый

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Toby желтый
Стул пластиковый Toby желтый
Следующий Стул пластиковый Toby розовый
Стул пластиковый Toby желтый

Характеристики товара

Описание

Упаковка
4 в коробке,
Объем 0,25м3 ,
вес 17,8 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес3.9 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
14Хит

Стул Борно

В наличии 100 шт.
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
13

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
16Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
3

Стул Eames Зеленый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
3

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
4Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
3

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 302 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39018
8 990 ₽Оптовая цена
4

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 30 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
10

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
4

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
40

Новогодний чехол на стул 02

Настоящее фото товара Столешница слэб Мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
от87 100
12

Столешница слэб Мадейра

Настоящее фото товара Столешница слэб Маканчи, произведённого компанией ChiedoCover
от98 280
17

Столешница слэб Маканчи

Настоящее фото товара Люстра Martina 6, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
4

Люстра Martina 6

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Erich 12 высокая, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена
13

Люстра Erich 12 высокая

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Erich 12 низкая, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена
3

Люстра Erich 12 низкая

В наличии 50 шт.
Стул Гаага коричневыйНастоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
30Хит

Стул Гаага коричневый

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синийНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
34

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий

Стул пластиковый Toby желтыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Toby желтый

Настоящее фото товара Стул Кайзука белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
10

Стул Кайзука белый

Другие товары из разделастулья, табуреты, скамьи для школьной столовой
Стул Бистро металл, голубая экокожаНастоящее фото товара Стул Бистро металл, голубая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19021
1 490 ₽
29Хит

Стул Бистро металл, голубая экокожа

Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожаНастоящее фото товара Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29024
1 690 ₽
15Хит

Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа

Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденьеНастоящее фото товара Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
20

Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье

Настоящее фото товара Стул Гвен, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
32

Стул Гвен, серебро

Стул Гвен 2 - хром, экокожаНастоящее фото товара Стул Гвен 2 - хром, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
23

Стул Гвен 2 - хром, экокожа